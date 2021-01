BRILJANTNI ZUBAC PONOVNO ODUŠEVIO: Hrvat u porazu Clipppersa odigrao utakmicu sezone, Utah s Bogdanovićem nastavio sjajan niz

Hrvatski košarkaš Ivica Zubac ostvario je najbolji učinak sezone i treći double-double u posljednje četiri utakmice u porazu svojih LA Clippersa od Atlanda Hawksa 108:99.

ZUPCA SPRDALI SUPARNIČKI IGRAČI S KLUPE, ON IM BRUTALNO ODGOVORIO: ‘Namjeravam i dalje raditi na tome’

Zubac je na parketu bio 18 minuta, ubacio 13 koševa (šut iz igre 3/5) što mu je najviše ove sezone, imao deset skokova i jednu asistenciju.

Za Clipperse protiv Hawksa nisu igrala dva njihova najbolja igrača, Kawhi Leonard i Paul George koji su propustili utakmicu zbog NBA-evih zdravstvenih protokola oko Covida.

Back again on Thursday. pic.twitter.com/O66OW80i2T

Atlantu je do pobjede predvodio Trae Young s 38 koševa, a kod Clippersa je najučinkovitiji bio Reggie Jackson s 20 postignutih poena.

Najbolje trenutke s te utakmice pogledajte OVDJE.

Utah Jazz s najboljim hrvatskim košarkašem Bojanom Bogdanovićem nastavio je sjajan niz, svladao New York Knickse (108:94) i pobijedio u devetoj utakmici zaredom.

Bogdanović je odigrao 24 minute za Utah, ali je uz šut iz igre 2/10, za trice 2/7, stigao do 11 ubačaja te je tome dodao jedan skok i jednu asistenciju

.@WorldWideWob therapy session.

Let it all out.

This is a safe place. pic.twitter.com/jHwascJXss

— utahjazz (@utahjazz) January 27, 2021