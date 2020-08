Hrvatski nogometni stručnjak Niko Kovač ostvario je premijernu pobjedu na klupi Monaca nakon što je momčad iz Kneževine u susretu 2. kola Le Championnata na gostovanju porazila Metz sa 1-0.

Monaco je otvorio sezonu domaćim remijem (2-2) protiv Reimsa, a u drugom kolu stigao je i do pobjede.

Pogodak odluke zabio je Benoit Badiashille u 22. minuti. Momčad iz Kneževine završila je susret s igračem manje nakon što je u prvoj minuti drugog poluvremena isključen Youssouf Fofana zbog drugog žutog kartona.

Prvu pobjedu sezone dohvatio je i Bordeaux porazivši na gostovanju Angers sa 2-0, a drugi gol na utakmici postigao je hrvatski nogometaš Toma Bašić.

🇭🇷 Toma Bašić (23) scored a goal for Bordeaux today against Angers in Ligue 1 🇫🇷

Ex-Hajduk player has taken some time to adapt to the 🇫🇷 League after joining in 2018.

Last season, he was a crucial player for Bordeaux and I see him becoming a big break-through this season. pic.twitter.com/DUH5UYYSxL

— Croatian Scout (@CRO_Scout) August 30, 2020