BRAZILCI USKORO VRAĆAJU NAVIJAČE NA TRIBINE? To su odlučili iako su jedna od zemalja koje je koronavirus najteže pogodio

Lokalna vlast u Rio de Janeiru odlučila je da će se od 10. srpnja na nogometne stadione moći vratiti i jedan dio gledatelja, iako je Brazil i dalje jedna od najpogođenijih zemalja na svijetu pandemijom bolesti Covid-19.

Agencija AFP prenosi vijest da će u prvom valu povratka na stadione u prodaji biti trećina ulaznica od ukupnog kapaciteta pojedinog stadiona, od 1. kolovoza bi taj broj bio povećan na dvije trećine kapaciteta, dok bi od 16. kolovoza bila ukinuta sva ograničenja.

