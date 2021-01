BRAZILCI NEVJEROJATNIM PROKRETOM OSTALI U IGRI ZA DRUGI KRUG: Španjolci preuzeli vrh skupine, Tunižani u teškoj situaciji

Tunis će u posljednjem kolu za prolazak dalje morati pobijediti Španjolsku

Skupina B prve faze Svjetskog prvenstva za rukometaše u Egiptu imat će najneizvjesniji rasplet, jer su i nakon dva kola sve četiri reprezentacije u igri za drugi krug, a u nedjelju su Brazilci na nevjerojatan način uspjeli izvući bod u dvoboju s Tunisom, nadoknadivši dva pogotka zaostatka u posljednjih 30 sekundi utakmice.

ANGOLA – HRVATSKA 20:28: Kauboji u drugom dijelu konačno pokazali svoje pravo lice i uzeli prva dva boda; Drugi krug je siguran!

Golovima Gustava Rodriguesa i Guilhermea Torrianija brazilska reprezentacija je došla do do izjednačenja pet sekundi prije kraja, a Tunižani su još uspjeli uputiti šut za pobjedu. Učinio je to Anouar Ben Abdallah koji je pogodio gredu, a lopta se odbila od podloge i izašla van, iako nije jasno vidljivo da nije prešla gol-crtu.

No, Brazilci su počeli slaviti, a suci su pokazali da pogotka nije bilo.

Španjolska jedva

U drugoj utakmici Španjolska je pobjedom protiv Poljske 27-26 došla na vrh skupine s tri boda. Po dva imaju Poljska i Brazil, a jedan bod ima Tunis. U posljednjem kolu Tunižani moraju pobijediti aktualne europske prvake Španjolce kako bi osigurali plasman u drugi krug, a mogao bi im biti dovoljan i bod u slučaju da Poljska s više od dva razlike pobijedi Brazil.

U skupinama A, C i D po dvije su reprezentacije osigurale plasman u drugi krug i borit će se za prvom mjesto te dodatne bodove koje prenose i sljedeću fazu, dok će se preostale dvije reprezentacije boriti za plasman dalje.

Nijemci imali slobodno zbog Covida

U skupini A Njemčka je imala slobodan dan, jer je reprezentaciju Zelenortske Republike pokosio koronavirus i ostavio sa samo devet raspoloživih igrača. Budu li do utorka neki od pozitivnih igrača uspjeli doći do negativnog rezultata na testiranju, afrička reprezentacija bi se mogla boriti za treće mjesto protiv Urugvaja. U suprotnom će Urugvajci dalje bez borbe. Za prvo mjesto će se očekivano boriti Mađarska i Njemačka.

Ista je situacija i u skupini D, gdje nakon dva kola stopostotan učinak imaju Danska i Argentina, a za treće mjesto će se boriti Bahrain i DR Kongo.

U skupini C Hrvatska i Katar su osigurali plasman dalje, a u utorak će igrati utakmicu za prvo mjesto i važne bodove koje će prenijeti u sljedeću fazu. Japan i Angola će se boriti za treće mjesto, s time da je Japancima za ostvarenje tog cilja dovoljan i bod.

Sve utakmice dostupne su na RTLplay.