BRANKO STRUPAR ZA NET.HR O POVIJESNOM USPJEHU ENGLEZA: Legenda pojasnila što se krije iza neviđene dominacije premijerligaša

Liverpool, Tottenham, Arsenal i Chelsea ispisali su novu stranicu u povijesti europskog nogometa. Prvi put u finalima Lige prvaka i Europske lige igrat će sva četiri kluba iz jedne zemlje. Brojna su objašnjenja ovakve dominacije Engleza. Zasluge za njihov uspjeh neki pripisuju novcu, drugi utjecaju najboljih trenerskih imena poput Kloppa, Guardiole, Pochettina, Sarrija i drugih.

“Četiri kluba su u finalima, a još nema niti jednog Manchestera. Nevjerojatno. United i City nisu tu. City je najjači, a njega nema tu. United je isto top klub. Ne omalovažavam niti jednu ligu, ali engleska je meni najzahtjevnija. Ta silina, ta snaga, ti dueli, to je prestrašno. Kad sam tamo došao, rekao sam ‘pa što je ovo’. U moje doba, kad sam tamo dolazio, imao sam 190 centimetara i 91 kilogram, pun mišića, a rekli su mi da sam preslab. Poslije toga sam u teretani radio kao životinja da budem još jači. Kad vidiš tu brzinu igre, svejedno igraš li protiv Southamptona, Leicestera ili pak Watforda, svugdje ista brzina, isti dueli, baš patnja. Moraš biti top fit inače ne možeš igrati tamo. Uglavnom, to je demonstracija moći. Kad vidiš kako je Liverpool odigrao bez glavnih igrača, bez Salaha i Firmina, kako je Tottenham odigrao drugo poluvrijeme protiv jednog Ajaxa, koji je izbacio Juventus i Real… Silina i moć”, rekao je u razgovoru za Net.hr nekadašnji hrvatski napadač Branko Strupar, koji je od 1999. do 2003. nosio dres Derby Countyja.

Osvrnuo se i na utjecaj stranih trenera u Premier ligi.

Sami reprezentativci

“Vrlo je malo engleskih trenera. Možeš ih nabrojiti na prste jedne ruke. Svaki stranac donese nešto novo. Htio bi igrati na neki određeni način. Znamo kakvoj igri teži Guardiola. Nema preskakanja. Svi bi sad htjeli modernizirati taj nogomet, da se igra više po zemlji. Nekad je bio klasični engleski nogomet kick and rush. Duga lopta na špicu… Danas pak svatko zna igrati. Sve je puno stranaca koji su oplemenili englesku ligu. Oni kupuju samo reprezentativce. Ne možeš tamo igrati ako nisi reprezentativac. U doba kad sam ja došao sve su bili reprezentativci oko mene. Dan danas je tako. Veći klubovi imaju reprezentativce iz top zemalja, a ovi drugi imaju iz ovih manjih. Ja sam igrao s nogometašima iz Estonije, Finske, Jamajke… Sve su bili reprezentativci, a reprezentativni nogomet je vrh. Tu se ne možeš švercati”, dodao je Strupar.

Jedan od ova četiri kluba koja su izborila europska finala ističe se po jednom. Riječ je o Tottenhamu, finalistu Lige prvaka, koji zbog izgradnje novog stadiona ove sezone nije doveo niti jedno pojačanje.

Čudesni Pochettino

“Njihov predsjednik Levy vrlo je težak pregovarač. Niti nekog pušta, niti nekog dovodi. Kad vidiš da Tottenham nije doveo nikoga, a opet je u finalu… Tu se osjeti trenerska ruka, posložio ih je vrhunski. Međutim, Tottenham nikada nije imao više reprezentativaca nego sada. Pogledaj ti tu ekipu. Nisu to neka zvučna imena poput Messija, Ronalda, Neymara i slično, ali postoje petorica, šestorica reprezentativaca Engleske, tu su i reprezentativci Francuske, Danac Eriksen im je glavni igrač. Top momčad kad pogledaš. Igraju jako dobro. Posustali su u utrci za naslov prvaka, ali su zato u finalu Lige prvaka. Igrat će Ligu prvaka i dogodine, a da Levy odriješi kesu gdje bi im bio kraj. Stadion su završili i imaju sve preduvjete. Imaju vrhunsku ekipu i uz malo nadogradnje mogu se boriti za prvaka Engleske. A to je Englezima ipak iznad svega”, rekao je legendarni napadač.

Za kraj otkrio je tko su prema njegovu mišljenju favoriti.

“Liverpool i Arsenal. Navijam za Liverpool i želio sam da budu prvaci, ali mislim da se to neće dogoditi. Kad ti vidiš tu atmosferu i navijanje. Rekao sam puno puta kako sam imao čast igrati na Anfieldu i zabio sam gol na Stamford Bridgeu, ali na Anfieldu su mi se noge odrezale. Prvih 15 minuta nisam znao gdje sam, još dok su zapjevali ‘You’ll Never Walk Alone’, noge su mi se odrezale i već smo gubili 1-0. Navijači su im čudo”, završio je.