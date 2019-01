BRANITELJI NASLOVA ISPALI U NEW ORLEANSU: Saintsi očitali bukvicu favoriziranim Eaglesima

Igrači Philadelphia Eaglesa poraženi su u drugom krugu doigravanja od New Orleans Saintsa

Igrači Philadelphia Eaglesa neće obraniti naslov NFL prvaka, oni su svoj put u ovogodišnjem doigravanju završili u New Orleansu u drugom krugu doigravanja američke profesionalne lige u američkom nogometu gdje su ih domaći Saintsi svladali sa 20-14.

Susret prvih nositelja Nacionalne konferencije Saintsa i branitelja naslova Eaglesa, koji su se ove sezone u posljednji trenutak “ugurali” u doigravanje, bio je najneizvjesniji dvoboj drugog kruga, a domaći su do pobjede stigli preokrenuvši zaostatak od 0-14 nakon prve četvrtine.

Eaglesi sjajno počeli, Saintsi preokrenuli

Eaglesi su sjajno krenuli u susret, presjekli prvo dodavanje domaćeg “quarterbacka” Drewa Breesa te s dva sjajna napada predvođeni Nickom Folesom stigli do velike prednosti. No, domaći su u drugoj četvrtini uzvratili i do odmora smanjili na 10-14, da bi se ključnim pokazao napad Saintsa u trećoj četvrtini koji je trajao čak 11:29 minuta i završio dodavanjem Breesa za Michaela Thomasa koji je postigao “touchdown” za vodstvo domaćih 17-14.

Obrana Eaglesa se previše umorila zbog toliko dugog boravka na terenu pa nije imala odgovor za domaći napad u posljednjoj četvrtini. Ipak, kada je tri minute prije kraja domaći “kicker” Wil Lutz promašio udarac sa 52 jarda kojim je mogao povisiti na 23-14, gosti su dobili novu priliku da “touchdownom” stiglu do pobjede. Stigli su Eaglesi do 27 jarda od posljednjeg polja Saintsa, ali tada je njihov najbolji hvatač Alshon Jeffery ispustio loptu koja mu je prošla kroz ruke, a njegovu pogrešku spremno je dočekao branič domaćih Marshon Lattimore koji je pokazao sigurne ruke i tim presjecanjem praktički osigurao pobjedu svog sastava.