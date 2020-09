Vodstvo Bayerna svim se silama bori kako bi zadržali Davida Alabu. međutim, njegovi ogromni zahtjevi doveli su ih u slijepu ulicu. Navodno traži plaću između 20 i 25 milijuna eura, što je zaprepastilo sportskog direktora Hasan Salihamidžića.

“Svi mi želimo da David jasno kaže da je odbijao sve naše atraktivne ponude. Bez obzira na to, mi ga i dalje pokušavamo nagovoriti da potpiše. Sjajan je momak, svi ga cijene”,rekao je legendarni Braco za Kicker pa se osvrnuo na agenta Pinija Zahavija i riječi Ulija Hoenessa o njihovim zahtjevima.

Hasan Salihamidžić: "Uli said what Pini Zahavi already knows. At FC Bayern, there are sporting and financial maximum limits, those are Robert Lewandowski and Manuel Neuer. I don't think that David thinks he's above these two teammates" [Kicker] pic.twitter.com/c0honPHAZq

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 16, 2020