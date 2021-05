BRAĆA SINKOVIĆ I SESTRE JURKOVIĆ OSVOJILE ZLATO: Sjajan dan za Hrvate na Svjetskom veslačkom kupu

Braća Valent i Martin Sinković osvojili su zlatnu medalju u dvojcu bez kormilara u subotu na Svjetskom veslačkom kupu koje se održava na zagrebačkom Jarunu, a zlato su u ženskoj konkurenciji u istoj disciplini donijele i sestre Ivana i Josipa Jurković.

BRAĆA SINKOVIĆ OSVOJILA ZLATO! Odnijeli uvjerljivu pobjedu ispred Talijana i Srba

Ivana i Josipa Jurković su prve nastupile u finalu u kojem su bile najbrže, do pobjede su došle s vremenom 07:11.12, drugo mjesto su zauzele Čehinje Anna Santruckova i Paulina Famlikova (7:16.43), a treće Francuskinje Maya Cornut i Emma Cornelis.

Make it two in a row for Croatia – and it's even louder here in Lake Jarun for the reining European Champions, the @SinkovicBros ! What a race for Martin and Valent at home 💪#worldrowingcup #WRCI #Zagreb2021 pic.twitter.com/6vJHPCAVb1

