Božićni dan donio je niz vrlo jakih utakmica u NBA ligi, a pobjede su ubilježili Lakersi, Clippersi i Netsi.

[VIDEO] MIAMI POTOPIO NEW ORLEANS: Dragić ušao s klupe i napravio dar-mar na terenu, ‘snajper’ Robinson srušio rekord

Los Angeles Clippers su pobijedili Denver Nuggetse s 121-108, uz 12 koševa hrvatskog centra Ivice Zubca (šut 2-2) za 20 minuta provedenih na parketu. Dvoboj su odlučile zvijezde Clippersa Paul George (23, 9 skokova) i Kawhi Leonard (21) koji je u zadnjoj četvrtini morao napustiti teren jer ga je nehotice laktom udario suigrač Sergea Ibaka.

Clippersi su vodili cijelu utakmicu, a u prvom poluvremenu su postigli 12 trica. Kod Nuggetsa je Srbin Nikola Jokić imao 24 poena, 10 asista i 9 skokova, a pratio ga je Jamal Murray (23).

Klub iz Los Angelesa je tako barem malo uzvratio Denveru što su ih izbacili u konferencijskom polufinalu prošlog doigravanja u kojem su Clippersi vodili s 3-1.

Prvaci Lakersi su s glatkih 136-115 nadigrali Dallas Maverickse. Anthony Davis (28) je bio prvo ime kod Lakersa, a LeBron James je utakmicu završio sa 22 koša, 10 asista i sedam skokova. James se pretvorio u “Božićnog čovjeka” jer je po broju poena u utakmicama na Božić prestigao Oscara Robertsona.

James je učinkom u toj utakmici stigao do brojke od 383 postignutih poena na Božić i stigao na drugo mjesto povijesne liste strijelaca na taj dan. Prvi je legendarni Kobe Bryant s s 395 koševa.

LeBron has moved past Oscar Robertson for the second-most points scored on Christmas Day in NBA history.

Kobe Bryant is in first.

(h/t @mcten) pic.twitter.com/STDAxdqCqq

— SportsCenter (@SportsCenter) December 26, 2020