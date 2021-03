Navijači Dinama Bad Blue Boysi okupili su se u srijedu navečer ispred stadiona Maksimir gdje su velikom bakljadom proslavili svoj 35. rođendan. Tim povodom nisu zaboravili na bivšeg klupskog čelnika, Zdravka Mamića, koji se povukao iz kluba nakon što je Vrhovni sud potvrdio presudu osječkog Županijskog suda kojom je odbjegli čelnik kluba osuđen na šest i pol godina zatvora za izvlačenje 116 milijuna kuna iz Dinama.

“Ti nisi Dinamo, Dinamo smo mi”, vikali su među ostalim i vrijeđali bivšeg klupskog čelnika.

Dinamo Zagreb's ultra group, the Bad Blue Boys, are celebrating their 35th birthday in front of the Maksimir stadium, chanting "fuck you Mamić; you're not Dinamo, we are" as part of their repertoire.

Guess the Supreme Court gave the lads a proper birthday present as well… pic.twitter.com/ZECyWLc7Fi

