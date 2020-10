BOTTAS UGRABIO POLE POSITION ISPRED HAMILTONA: Mercedes nastavio dominaciju, osvojili su sve startne pozicije ove sezone

Finac Valtteri Bottas (Mercedes) krenut će s prve startne pozicije u utrku za Veliku nagradu Eifela, 11. utrku Svjetskog prvenstva vozača Formule 1 koja će se voziti u nedjelju na stazi Nuerburgring.

Bottas je u subotnjim kvalifikacijama ostvario 256 tisućinki bolje vrijeme od svog momčadskog kolege, aktualnog svjetskog prvaka i vodećeg u ovogodišnjem redoslijedu SP-a Britanca Lewisa Hamiltona (Mercedes), koji će krenuti s druge pozicije, dok je treći rezultat kvalifikacija ostvario Nizozemac Max Verstappen (Red Bull-Honda) sa 293 tisućinke slabijim rezultatom od Bottasa.

Valtteri Bottas has secured pole position at the Eifel Grand Prix, finishing ahead of Lewis Hamilton and Max Verstappen.

