Košarkaši Boston Celtics drugi su finalisti Istočne konferencije nakon. Do tog uspjeha stigli su nakon što su u sedmoj utakmici slavili protiv Toronto Raptorsa 92:87.

Boston je do ovog uspjeha predvodio Tatum s 29 poena, 12 skokova i sedam asistencija. Za veliko finale morat će biti bolji od Miami Heata.

S druge strane, LA Clippersi nisu uspjeli osigurati finale Zapada. U petoj utakmici bolji je bio Denver 105:111 i tako je smanjio zaostatak na 3:2.

At 22 years and 192 days old, Jayson Tatum becomes the 2nd youngest player to record 25+ points, 10+ rebounds and 5+ assists in a Game 7.

The youngest is Kobe Bryant (June 4, 2000 at 21 years, 286 days old). pic.twitter.com/hACuEqtEmQ

