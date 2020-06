BOSNA I HERCEGOVINA DEFINITIVNO PREKINULA PREMIJER LIGU: Evo tko je prvak, a tko ispada

Natjecateljsko povjerenstvo Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine (NSBIH) u ponedjeljak je i definitivno proglasilo završetak Premier lige. Prvakom je proglašeno Sarajevo, dok će elitno natjecanje napustiti Čelik iz Zenice i Zvijezda iz Ugljevika.

U europskim natjecanjima susjednu zemlju će predstavljati nogometaši sarajevskoga Željezničara, Zrinjskoga iz Mostara i banjalučkoga Borca.

FL Sarajevo named champion after season canceled in the BIH Premijer Liga. pic.twitter.com/SkrDFwg94z

— BIHfootball (@BiHFootball) June 1, 2020