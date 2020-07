BORUSSIA SRUŠILA REKORD I POBIJEDILA U BORBI ZA VELIKOG ENGLESKOG TALENTA: Htjeli ga Man. United, Real i Bayern, ali on je odabrao Njemačku

Sedamnaestogodišnji Jude Bellingham otputovao je u Dortmund na liječničke preglede i uskoro bi i službeno trebao postati član Borussije D., javlja Sky Sports.

Nijemci će za Bellinghama njegovom Birmingham Cityju platiti 26 milijuna funti čime će on postati najskuplji 17-godišnjak u nogometu.

Za Bellinghamovo dovođenje bili su zainteresirani brojni slavni klubovi, među kojima su Chelsea, Real Madrid, Bayern Munich i Manchester United, ali on je odabrao odlazak u Borussiju zbog kvalitetnog rada s mladim igračima.

Jude Bellingham has arrived in Dortmund to complete his medical and sign a contract that will keep him at Borussia Dortmund for five years [Ruhr Nachrichten] #BVB

