BORUSSIA RUTNINSKI SVLADALA BREKALOV WOLFSBURG I ZADRŽALA KORAK ZA BAYERNOM: Hoffenheim bez Kramarića nije uspio svladati Paderborn

U subotu su u ranijem terminu odigrane četiri utakmice 27. kola njemačke Bundeslige.

Bayer Leverkusen je na gostovanju svladao Borussiju iz Mönchengladbacha rezultatom 3:1, Werder je pobijedio Freiburg 1:0, Paderborn i Hoffenheim odigrali su bez pogodaka, a Borussia Dortmund s 2:0 je bila bolja od Wolfsburga.

Sven Bender shoulders it in. That could be the points in the bag for Leverkusen!

(81') #BMGB04 1-3 pic.twitter.com/BypzTU1dbF

