BORUSSIA PROSULA BODOVE: Dortmund sve dalje od vrha, tinejdžer ih spasio od poraza

Nogometaši Borussie Dortmund odigrali su 1-1 na gostovanju kod Eintrachta u 10. kolu Bundeslige, dok je Borussia Moenchengladbach remizirala 2-2 kod Freiburga.

Klub iz Frankfurta je poveo golom Japanca Kamade (9), a za Dortmund je izjednačio 18-godišnji Amerikanac Giovanni Reyna (56).

Borussia Moenchengladbach je došla do boda u Freiburgu sjajnim udarcem Francuza Alassane Plea u drugom poluvremenu. Samo minutu prije Talijan Vincenzo Grifo je iz penala doveo Freiburg u vodstvo 2-1. Švicarac Breel Embolo je prvi zabio za Gladbach u 23. minuti, na 1-1 je izjednačio Philipp Lienhart. Borussiju sljedeći tjedan čeka ključna utakmica Lige prvaka kod Reala u Madridu.

Borussia Dortmund have now failed to win three consecutive games across all competitions for the first time in over a year.

Not a merry start to the festive season. pic.twitter.com/ca2FJJmFZN

— Squawka Football (@Squawka) December 5, 2020