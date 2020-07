BORUSSIA POTVRDILA DOLAZAK VELIKOG ENGLESKOG TALENTA: Odbio je Manchester United, Arsenal i Chelsea pa završio u Dortmundu

Njemački nogometni doprvak Borussia iz Dortmunda objavila je u ponedjeljak kako je angažirala 17-godišnjeg engleskog veznjaka Judea Bellinghama iz Birmingham Cityja te je s njim potpisala “dugogodišnji ugovor”.

BORUSSIA SRUŠILA REKORD I POBIJEDILA U BORBI ZA ENGLESKOG TALENTA: Htjeli ga United, Real i Bayern, ali on je odabrao Njemačku

Britanski mediji navode kako je Bellingham, kojega su u svoje redove željeli dovesti i Manchester United, Arsenal te Chelsea, s Borussijom potpisao ugovor na pet godina vrijedan 30 milijuna eura, dok je Borussia Birminghamu platila odštetu od 25 milijuna eura.

Borussia Dortmund have completed the signing of Jude Bellingham from Birmingham City FC on a long-term deal! pic.twitter.com/Lh0ZLOVOFB

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) July 20, 2020