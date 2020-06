BORUSSIA POSTAVILA CIJENU ZA NOGOMETAŠA KOJEG ŽELI POLA EUROPE: Neće ga puno klubova moći platiti

Krilni napadač Borussije Dortmund Jadon Sancho (20) je apsolutni prioritet za Manchester United u ljetnom prijelaznom roku, a na njegovom dolasku inzistira izvršni direktor Ed Woodward.

No, problem je visina odštete koju traži Borussia, a ona iznosi 128 milijuna eura, što bi bio rekordan iznos koji bi platio jedan engleski klub, objavili su britanski mediji.

Chelsea are closing in on the signing of Timo Werner from Red Bull Leipzig, but director Marina Granovskaia had initially been advocating a move for Borussia Dortmund’s Jadon Sancho. The England international is expected to leave the Bundesliga club in the summer. pic.twitter.com/mAHcYP3Cze

