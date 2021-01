BORUSSIA DORTMUND POMELA OLMOV LEIPZIG: Haaland stigao do nevjerojatne brojke, nije ni čudo što za njim luduje cijela Europa

U derbiju 15. kola Bundeslige Leipzig je u subotu na domaćem terenu izgubio od Borussije Dortmund sa 1-3, a golove za goste postigli su Jadon Sancho (55) i Erling Haaland (71, 84).

Utješni pogodak za Leipzig postigao je Alexander Sorloth u 90. minuti. Bivši Dinamovac Dani Olmo za Leipzig je odigrao cijeli susret, a u 67. minuti pogodio je stativu.

Nogometaši Schalkea prekinuli su niz od 30 utakmica bez pobjede u nacionalnom prvenstvu, nakon što su u subotu u 15. kolu Bundeslige na domaćem terenu svladali Hoffenheim sa 4-0, a junak susreta bio je 19-godišnji američki napadač Matthew Hoppe koji je postigao tri pogotka (42, 57, 63). On je prvi Amerikanac koji je upisao hat-trick u Bundesligi.

Posljednju pobjedu u prvenstvu Schalke je ostvario u siječnju 2020. protiv Borussie Moenchengladbach (2-0), a potom je spojio 20 poraza i 10 neodlučenih susreta, te se je približio neslavnom rekordu Tasmanie 1900 Berlin, koja je ugašena 1973. godine. Oni su prema službenim podacima Bundeslige u svojoj jedinoj sezoni u elitnom razredu (1965/1966) nanizali 31 susret bez pobjede osvojivši svega 10 bodova.

🔝 – Most Bundesliga goals scored in their first 25 matches in the competition

25 – @ErlingHaaland🇳🇴

23 – Uwe Seeler🇩🇪

21 – Marek Mintal🇸🇰#RBLBVB #Bundesliga

— Gracenote Live (@GracenoteLive) January 9, 2021