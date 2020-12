Njemački velikan Borussia iz Dortmunda otpustila je u nedjelju tenera Luciena Favrea, tvrdi list Bild.

STUTTGART RAZBIO BORUSSIJU: Mladi hrvatski reprezentativac asistirao u velikoj pobjedi u Dortmundu

Borussia je u subotu u Dortmundu izgubila od Stuttgarta s čak 1-5 i taj težak poraz je presudio 63-godišnjem švicarskom treneru.

Borussia Dortmund have sacked coach Lucien Favre following a 5-1 home defeat to newly promoted Stuttgart: https://t.co/M1TCvaoTe6 pic.twitter.com/cKqIjYGixO

— ESPN FC (@ESPNFC) December 13, 2020