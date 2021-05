BORNA SOSA ODIGRAO CIJELU UTAKMICU, ‘ŠVABE’ POBIJEDILE: Hrvat se sa svojim klubom probio u gornji dio ljestvice

U prvoj utakmici 32. kola njemačkog nogometnog prvenstva Stuttgart je svladao Augsburg sa 2-1 (1-0).

Strijelci za Stuttgart bili su Foerster (11) i Kalajdžić (74), dok je jedini pogodak za goste postigao Niederlechner (59).

Hrvatski branič Borna Sosa odigrao je čitav susret za Stuttgart, koji je sada deveti na ljestvici sa 42 boda, jednim više od 10. Freiburg, dok je Augsburg 13. sa 33 boda. Na vrhu je Bayern sa 71 bodom, sedam više od drugog RB Leipziga.

Podsjetimo, u petak je njemački Bild objavio da bi Sosa, mladi hrvatski reprezentativac, mogao već u lipnju, na Europskom prvenstvu, zaigrati za reprezentaciju Njemačke.

Stuttgart left-back Borna Sosa has been naturalized and is expected to get his German passport as early as next week and will therefore be eligible to play for the German national team with immediate effect [@SkySportNewsHD] pic.twitter.com/83Y0RVngh6

