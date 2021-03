Najbolji hrvatski tenisač Borna Ćorić plasirao se u polufinale ATP turnira u Rotterdamu nakon što je u četvrtfinalu svladao Japanca Keija Nishikorija sa 7-6 (2), 7-6 (4) nakon dva sata igre.

Bio je ovo drugi međusobni susret Ćorića i Nishikorija, a naš je igrač uzvratio Japancu za poraz iz Tokija 2015.

Ćorić je protiv nekadašnjeg četvrtog igrača svijeta odigrao odličan dvoboj u kojemu je svaki igrač po jednom gubio seris u svakom setu, pa je pobjednik odlučivan u “tie-breakovima”.

U prvom setu Ćorić je odmah u prvoj igri bio suočen sa 0-40, no izvukao se s pet uzastopnih odličnih servisa, no kod rezultata 2-2 izgubio je igru na svoj početni udarac dvostrukom servis pogreškom. Srećom, odmah u sljedećoj igri je vratio “break”, da bi sjajno odigranim “tie-breakom” riješio prvu dionicu u svoju korist.

First semifinal of 2021 💪.

The 🟠 shirt probably doesn’t hurt when aiming for success in 🇳🇱. @borna_coric wins both tiebreaks against Nishikori to secure a semifinal appearance tomorrow at the #abnamrowtt. pic.twitter.com/uCEXhyP67F

— ABN AMRO WTT (@abnamrowtt) March 5, 2021