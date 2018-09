BORNA ĆORIĆ NAKON HEROJSKOG PREOKRETA: ‘Ovo ću pamtiti do kraja života, ništa se ne može s ovim mjeriti’

Ćorić je svladao Tiafoea u pet setova i tako Hrvatsku uveo u finale Davis Cupa gdje ćemo igrati protiv Francuske

“Imao sam većih pobjeda, ali taj osjećaj se ne može mjeriti ni s jednim drugim, kad je cijela nacija iza tebe. Kad vidiš koliko to ljudima znači”, izjavio je Borna Ćorić, junak polufinalne pobjede hrvatske reprezentacije koji je svladavši Amerikanca Francesa Tiafoea u pet setova odlučujućeg petog dvoboja odveo naše tenisače u treće finale Davis Cupa u povijesti, a drugo u posljednje tri godine.

“Ja nisam igrao finale. Sigurno će biti prelijep osjećaj, sigurno ću uživati. Nadam se da se neću opet ozlijediti. Bit će posebno. Nadam se da ćemo imati cijelu momčad na okupu i nadam se da ćemo pobijediti”, rekao je Ćorić na konferenciji za medije u dvorani Krešimira Ćosića, gdje je prije dvije godine u polufinalnom srazu s Francuzima zaradio ozljedu koljena koja ga je spriječila da zaigra u zagrebačkom finalu protiv Argentine.

“Igrali smo kod kuće, želio sam igrati. Bilo je teško. Imao sam operaciju koljena i nisam bio spreman, iako su liječnici rekli da bih možda mogao biti spreman. Drago mi je da sam dobio novu priliku.”

‘Da nije bilo publike, nema šanse da bi dobio’

Zapravo, nije ju dobio, već ju je izborio, zaslužio u teškoj četverosatnoj borbi.

“Ovo je najposebniji dan u mom životu. Ne znam koliko je gledatelja bilo, ali oni su me nosili. Ja sam igrao, ali da nije bilo njih, sigurno bih izgubio u četiri seta. Glava mi je bila duboko pod vodom i trebalo me dignuti. Volim ovakve mečeve. Uživam u ovome. Koliko god bio nervozan i koliko god me bolio trbušni zid. No, kad se zagriješ, onda se to sve zaboravi.”

Ćorić je dokazani borac na svim razinama, ali za nekoga tko još nije proslavio 22. rođendan, ostvariti tri odlučujuće pobjede u Davis Cupu doista je impresivno. No, ovu će staviti daleko ispred ostalih, iako će priznati da mu je prijašnje iskustvo pomoglo.

“Bio je prelijep osjećaj kad je publika na tvojoj strani. Moje srce može izdržati, ali moja glava ne može toliki stres. Ako su se ljudi pržili na suncu i cijeli dan bili tu, bodrili nas, bio bih kreten da se ne borim. Kad igram za sebe je drugačije. Mogu se lakše predati, lakše mogu klonuti, iako ni tu nemam problema. No, da mi se to dogodi ovdje, to je gotovo nemoguće. Sigurno ću sutra biti umoran, ali vrijedno je toga.”

Dramatično do samog kraja

Nakon 2-0 u petak, s Dodigom i Pavićem u igri za pobjedu u paru, nije mu se činilo da će morati igrati peti meč za plasman u finale.

“Nakon petka smo se možda malo opustili. Ni u primisli nisam imao da ću igrati peti meč, a onda sam odjenom bio u njemu.”

No, u subotu je prihički već bio ‘unutra’.

“Pretpostavljali smo da će staviti Querreyja i da Marinu neće biti lagano. Mogli smo i parove dobiti. Marin je toliko puta izvukao, toliko dao, ovaj put sam ja malo pomogao, ali svi smo kao tim napravili dobar posao”, zaključio je Borna, a složio se i čovjek koji je sve to proživljavao zajedno sa svojim izabranicima na klupi.

“Sad imamo ‘Dream Team’. Ne bi prošli ovo i dobili da nemamo. Svi se osjećaju moćniji, jači smo za Matu koji nam se vratio. Ovo je za što se igra u Davis Cupu. Ovo je nezamjenjivo. Svima će nam ovo zauvijek ostati urezano u pamćenje zauvijek.”

Finale protiv Francuza

Kad je ostao bez Borne Ćorića u finalu 2016. godine, Hrvatska je došla na set od trofeja. Jači za Ćorića i Pavića, hrvatski tenisači s puno optimizma dočekuju finalni vikend u Francuskoj od 23. do 25. studenoga.

“Cilj je da svi ostanu zdravi, da ostanemo u kompletnom sastavu. Kvalitetu imamo i imamo dobre šanse. Možda smo sebe preduhitrili kad smo se protiv Argentinaca proglasili velikim favoritima. No, jači smo za to iskustvo i za zadnje dvije godine. Francuska je jaka, imaju širinu i zadnji su pobjednici Davis Cupa. No, dobit ćemo svoje šanse i trebamo vjerovati da ćemo ih iskoristiti.”

Nogometnog izbornika Varaždinca u Moskvi su na putu do trofeja zaustavili Francuzi. Kako će proći teniski izbornik iz Varaždina?

“Uspjeh nogometaša dao je krila i još više vjere svima nama ostalima. To što su oni napravili u najmasovnijem i napopulrnijem sportu na svijetu je motivirajuće za sve ostale. Poveznica je da su oni igrali s Francuskom, mi igramo s Francuskom. Nadamo se da im se možemo barem malo revanširati”, poručio je Krajan.