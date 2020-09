‘Divljak’ već nekoliko dana proziv ‘El Animama’

Osjećam se napadnuto i veliki disrespekt i od njega i od onog njegovog Sauerlanda, rekao sam njemu, ako mi imaš što reći dođi i reci mi u lice. Ne znam tog tipa, ali tako me živcira, ako ga vidim sve ću mu to reći u facu. Mene briga za tog Sauerlanda i ta imena… Ma samo neka me živcira, bolje da ga ne vidim na ulici. I Sauerland i Hrgović su bahati, baš su bahati.

Tim riječima gostujući u Podcast Inkubatoru hrvatski boksač Alen ‘The Savage’ Babić još jednom obračunao s Filipom Hrgovićem i njegovim timom.

Ovaj put posebno su ga zasmetale izjave promotora Nissea Sauerlanda, koje je izrekao za Sky Sports.

“Filip je definitivno svjestan Alena Babića. Mislim da su svi sada kada koristi Filipovo ime toliko često. Realno, ako Babić odradi nekoliko borbi s dobrim protivnicima, jer je skupio tek tri borbe ili tako nešto, onda možda može doći do meča s Filipom iduće godine. Međutim, po mom mišljenju, on nije na njegovoj razini”, poručio je i nastavio.

“Ako se Babić bude borio s nekim poput Toma Littlea, od kojeg bi po mom mišljenju izgubio, ili Davea Allena, od kojeg bi po meni također izgubio, i ako ih prođe i odboksa dobrih deset ili 12 rundi protiv boljeg suparnika, onda bi o tome razmislili”, kazao je.

“Trenutačno, odradio je dvije, tri borbe, i nije puno iznad kruzer kategorije. Nema isti pedigre kao Filip. Sada kada sam to rekao morate se diviti tome da navodno želi borbu. U ovom trenutku ona nama nema smisla, ali za godinu dana, kada odradi neke značajnije borbe možemo razmisliti o tome”, završio je.