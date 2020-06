BONUCCI PROGOVORIO O SVOM KONTROVERZNOM TRANSFERU IZ JUVEA U MILAN: ‘To je bila pogreška, ali imala je svrhu’

Proslavljeni talijanski branič, 33-godišnji Leonardo Bonucci, 2017. godine je nakon sukoba s tadašnjim trenerom Maxom Allegrijem napustio Juventus, klub čiji je bio jedan od najvažnijih igrača, i u iznenađujućem transferu otišao u Milan. No, tamo se zadržao samo jednu sezonu pa se vratio u “staro jato”.

Sada je u intervjuu za Gazzettu dello Sport progovorio o svojoj karijeri, ali i tom kontroverzom transferu.

Bonucci: “I was coming from a difficult year on a personal level, some disagreements… I took a wrong decision. The year at Milan improved me as a man but I understood that my place was at Juventus, a place I consider family. A difficult but not useless year.” @Gazzetta_it pic.twitter.com/55cXdFB3z1

