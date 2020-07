BOMBA IZ UKRAJINE, LEGENDARNI TRENER ŠAHTARA VODIT ĆE NJEGOVOG NAJVEĆEG RIVALA: Mircea Lucescu novi je trener Dinama iz Kijeva

Iskusni rumunjski nogometni stručnjak, 75-godišnji Mircea Lucescu novi je trener ukrajinskog velikana Dinama iz Kijeva.

Lucescu, koji je tijekom karijere bio izbornik Rumunjske i Turske, a sjedio je na i klupi milanskog Intera, turskih velikana Galatasaraya i Besiktasa te ruskog Zenita iz Sankt Peterburga, vodio je najvećeg Dinamova suparnika Šahtar iz Donecka od 2004. do 2016. godine te je s “rudarima” osvojio osam naslova prvaka Ukrajine, šest Kupva te Kup UEFA 2009. godine.

