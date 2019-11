Tek nekoliko dana nakon što je službeno razriješe dužnosti izbornika reprezentacije BiH već je počeo dobivati ponude

Legendarni hrvatski nogometaš Robert Prosinečki ovog je tjedna smijenjen s klupe BiH. Ubrzo se pojavila vijest da bi mogao zamijeniti Nikolu Jurčevića u Azerbajdžana, ali i da bi se mogao vratiti na klupu Crvene zvezde.

PROSINEČKOM NA VRATA POKUCALI STARI ZNANCI: Na novom poslu trebao bi zamijeniti hrvatskog trenera

Prosinečki je vodio Zvezdu od 2010. do 2012.. Klub je tada bio i daleko težoj situaciji nego danas kada je sudionik Lige prvaka. Nakon poraza od Bayerna 6:0 neki su doveli u pitanje trenera Vladana Milojevića, pa se Prosinečki spominjao kao potencijalni nasljednik.

“Otkako je došao, Zvezda je cijelo vrijeme u Europi. Međutim, sudbina nas trenera je takva. Kad je dobro, svima valjamo, kad krene po zlu, prvi smo na udaru, radim taj posao, pa znam i sam. Navijači bi trebali biti zahvalni Milojeviću što su uopće imali priliku na Marakani gledati velike klubove. Puno je Zvezda napredovala, to je evidentno”, rekao je Žuti za srpski Informer i nastavio.

Pozivi iz Srbije

“Do prije dva dana bio sam selektor Bosne i Hercegovine i tek sam sporazumno raskinuo ugovor. Bio sam u Sarajevu, jučer sam doputovao u Zagreb i nisam stigao ništa pratiti. Međutim, vidio sam da me zove dosta ljudi iz Srbije, pa sam pretpostavio da se nešto priča o meni. Ipak, to su zasad samo glasine i ništa više. Ja još nemam planove za budućnost. Uz Zvezdu ću biti kao navijač”, kazao je Prosinečki te se osvrnuo na događanja u klubu s kojim je postao prvak Europe.

“Pratio sam što se događa, iako zbog obveza nisam stigao detaljno pogledati svaku utakmicu Zvezde. Ipak, riječ je o klubu koji volim i za kojeg me vežu emocije, tako da sam upućen. Nije strašno što su izgubili 6:0, nećemo se sad hvatati za to, to se može svima dogoditi, moćan je Bayern. Ipak, ne znam zašto ih ljudi uspoređuju sa Zvezdom iz 1991. godine. To je smiješno. Svi bismo mi voljeli da je Zvezda opet prvak Evrope, ali to se u skorije vrijeme neće dogoditi”, kazao je.

Ovom prilikom poručio je da je Dinamo najbolji u regiji u ovom trenutku i da igraju najbolji nogomet.

“Svatko tko je s ovih prostora i prati nogomet zna kako igraju Dinamo, Hajduk, Zvezda i Partizan. Najviše sam upućen u rad Dinama, jer sam tu u Zagrebu i najčešće ih gledam. Čini mi se da oni trenutno igraju najljepše, posebno ako je suditi po rezultatima u Europi”, završio je.