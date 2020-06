BARCELONA IZ FRANCUSKE DOVODI JEDNOG OD NAJBOLJIH NAPADAČA NA SVIJETU? On bi im riješio puno problema

Proslavljeni urugvajski napadač, 33-godišnji Edinson Cavani, u nadolazećem prijelaznom roku napustit će redove francuskog Paris Saint Germaina, čiji je član bio posljednjih sedam godina, a sada iz Španjolske stižu vijesti da bi karijeru mogao nastaviti u Barceloni.

PSG POTVRDIO ODLAZAK JEDNOG OD NAJBOLJIH IGRAČA: Od iduće sezone ovaj prizor više nećemo gledati

Objavio je to Diario Sport koji tvrdi da će Barca krenuti po Cavanija ako ne uspije dovesti Argentinca Lautara Martineza iz Intera, koji je i dalje njihova prva meta, ali u tom poslu veliki problem predstavlja visoka odšteta koju traže Talijani.

OFFICIAL: PSG sporting director Leonardo has confirmed club captain Thiago Silva and Edinson Cavani will both leave the club this summer 👋 pic.twitter.com/qjcghsbvlq

— Goal (@goal) June 13, 2020