Hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić sljedeće sezone bi mogao igrati za svoj bivši klub Sevillu. Talijanski stručnjak za transfere Nicolò Schira objavio je kako Sevilla pregovara s Barcom oko njegovog transfera i spremna mu je ponuditi dvogodišnji ugovor, do 2022.

KOEMAN OPTISAO RAKTIĆA, A U KLUBU ŠUTE: Evo što su iz Barce odgovorili na pitanje o situaciji s Vatrenim i kako je reagirao njegov zastupnik

Schira navodi kako je Barcelona spremna prodati Rakitića, koji nije u planovima novog trenera Ronalda Koemana.

RAKITIĆ GLAVNA TEMA U ŠPANJOLSKOJ: Katalonci traže zamjene za otpisane, poznato tko će uskočiti na mjesto Hrvata

#Sevilla are in talks to Ivan #Rakitic’s return. They are ready to offer a contract until 2022 (€3,7M + add-ons/year) with option to buy for another year. #Barça have already open to sell the Croatian midfielder. #transfers #FCB

