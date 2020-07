BOMBA IZ MILANA, NAKON BOBANA IZ KLUBA ODLAZI I LEGENDARNI MALDINI? Za sve je ‘kriv’ novi trener

Izvršni direktor AC Milana Ivan Gazidis pokušao je “kupiti” Paola Maldinija novom funkcijom u klubu, ali igračka legenda “rossonera” to je odbila i na kraju sezone odlazi iz sedmerostrukog prvaka Europe, objavili su u utorak talijanski mediji.

MALDINI ŽESTOKO UDARIO PO ČOVJEKU ZBOG KOJEG JE BOBAN POTJERAN: ‘Neka prvo nauči poštovanje, a tek onda talijanski’

Njemački stručnjak Ralf Rangnick (61), koji bi trebao preuzeti kormilo Milana, dobit će velike ovlasti i, osim trenerskog posla, bit će zadužen i za igračke transfere, pa je time uloga Paola Maldinija postala suvišna, baš kao i njegova prijatelja iz igračkih dana Zvonimira Bobana.

TALIJANI SU SIGURNI – ČOVJEK ZBOG KOJEG JE BOBAN OTIŠAO IZ MILANA PREUZIMA ROSSONERE: Poznati su svi detalji

Boban i Maldini su prošlog ljeta postali sportski i tehnički direktori kluba, te su bili zaduženi za sportsku politiku AC Milana. No, kad je Boban doznao da Gazidis iza njihovih leđa pregovara sa Rangnickom, javno je kritizirao Gazidisa i zbog toga je u ožujku dobio otkaz.

#soccer update; Gazidis informed Maldini that Ralf Rangnick is set to arrive at Milan as coach, technical director, responsible for the medical sector and more. Maldini’s contract runs until 2022 and has been offered the possibility to become a club ambassador(@MilanEye)

