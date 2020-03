BOMBA IZ MADRIDA, MODRIĆ ĆE OVOG LJETA MORATI DONIJETI VAŽNU ODLUKU: Prilično je jasno što predsjednik Reala želi od njega

Kapetan Vatrenih ulazi u posljednju godinu ugovora i ako ga Real ne proda ovoga ljeta on već na zimu može pregovarati s novim klubom

Španjolski velikan Real Madrid dopustit će kapetanu hrvatske nogometne reprezentacije Luki Modriću da ovog ljeta odluči o svojoj budućnosti i hoće li nastaviti karijeru u Kraljevskom klubu, objavio je Mundo Deportivo.

Modrić je u Real stigao 2012. godine, a ugovor mu traje do 2021. godine, no Španjolci sada pišu da će ovo ljeto biti ključno i da će mu Real tada dopustiti da napusti klub. Naravno, ako on tako odluči.

Pada mu vrijednost

Modrić je ušao već u poodmakle nogometne godine, 34 mu ih je na leđima i vrijednost mu pada, a u Realu se gomilaju mladi igrači koji već sutra mogu preuzeti njegovu poziciju.

Bitno je napomenuti i da kapetan Vatrenih ulazi u posljednju godinu ugovora i ako ga Real ne proda ovoga ljeta, on već na zimu može pregovarati s novim klubom, a Realu neće pripasti baš nikakva odšteta.