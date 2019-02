BOMBA IZ ITALIJE: Rakitić napušta Barcelonu i postaje najskuplji hrvatski nogometaš u povijesti?

Ako je vjerovati poznatom sportskom dnevnom listu, veznjaka čeka burno ljeto.

Iako je Ivan Rakitić javno rekao da želi potpisati novi ugovor i ostati u Barceloni, iz Italije je stigla vijest da se stavio na raspolaganje Interu. To je objavljeno na naslovnici La Gazzete dello Sporta. Prema njima, hrvatski se reprezentativac boji da će izgubiti mjesto u početnom sastavu dolaskom De Jonga i, prema svemu sudeći, Rabiota te je, tvrde, zatražio od Barce da ga proda.

Prema Gazzetti, Inter je već kontakttirao Rakitića, koji u velikom preokretu želi napustiti klub u koji je stigao u ljeto 2014. te je poslao jasnu poruku Nerazzurrima. Ističu kako je Hrvat spreman započeti novi ciklus u redovima talijanskog velikana.

Visoka cijena

Rakitićeva otkupna klauzula iznosi 120 milijuna eura, što za Inter predstavlja nemoguću misiju. No, namjera im je, kako piše španjolski As pozivajući se na Gazzettu, u pregovorima spustiti njegovu cijenu na 90 milijuna. Navodi se i to da su mu na San Siru spremni ponuditi petogodišnji ugovor s plaćom od pet milijuna eura, koliko zarađuje i u Barceloni.

Prošlog tjedna Vatreni je u razgovoru za Mundo Deportivo poručio da želi još godinama braniti boje katalonskog diva.

“Ovdje sam sretan i to svi znaju. Želim ostati i, ako je moguće, obnoviti ugovor”, kazao je veznjak, dok je njegov menadžer Arturo Canales također poručio kako nema šanse da njegov klijent napusti Španjolsku.