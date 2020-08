Tridesetpetogodišnji Portugalac Cristiano Ronaldo najveća je zvijezda talijanskog prvaka Juventusa, u koji je stigao 2018. godine iz Real Madrida za 117 milijuna eura. Ronaldo je s talijanskim klubom potpisao četverogodišnji ugovor po kojem, pretpostavlja se, zarađuje 23 milijuna eura po sezoni.

RONALDO ĆE PODIVLJATI KADA VIDI OVAJ POPIS: Masivan udarac za Cristianov ego. Kako su mu nakon svega mogli to napraviti?

Ta njegova plaća sada predstavlja veliki uteg za Juve koji bi ga se htio riješiti i tako smanjiti troškove, otkriva poznati sportski novinar Guillem Balague za Sky Sports.

📰[SPORT 🥉] | Cristiano Ronaldo offers himself to Barça!

According to journalist Guillem Balagué, Jorge Mendes has offered the Portuguese to Barça and several other teams.

The ex-Madridista would be willing to accept a new challenge in his career. pic.twitter.com/Z8mgt68CCR

— Barca Times Media 🎥 (@MediaBarcaTimes) August 13, 2020