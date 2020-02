BOMBA IZ BARCELONE, NA POMOLU NEOČEKIVANI TRANSFER: Barca dovodi hrvatskog napadača koji briljira u Španjolskoj?

Blaugrana bi mogala dovesti nekog od napadača koji igraju u Španjolskoj

Barcelona zbog teških ozljeda napadača Luisa Suareza i Ousmane Dembelea namjerava zatražiti od Španjolskog nogometnog saveza dopuštenje za izvanrednim dovođenjem novog igrača, a među potencijalnim pojačanjima je hrvatski napadač Ante Budimir iz Mallorce, izvijestila je u petak kasno navečer radijska postaja Calunya Ràdio.

Barcelona može dovesti samo igrača iz španjolske lige a 28-godišnji Budimir se nalazi među petoricom zanimljivih napadača, javio je taj medij. Na listi se nalaze još Christian Stuani (drugoligaš Girona), Ángel Rodríguez (Getafe), Loren (Betis) i Lucas Pérez (Alavés).

Teška ozljeda

Ousmane Dembele, 22-godišnji ofenzivni igrač, mogao bi izbivati s terena do kraja sezone nakon što je prošli tjedan na treningu obnovio ozljedu bedrenog mišića. Popucale su mu tetive pa će oporavak trajati nekoliko mjeseci.

KRIZA U BARCELONI, PROBLEMATIČNI FRANCUZ DOVEO IH U GROZNU SITUACIJU: Nisu nikada mislili da će zbog njega biti prisiljeni na ovaj potez

S obzirom da se prije njega teže ozlijedio i Luis Suárez, Barcelona je ostala sa samo trojicom napadača – Lionelom Messijem, Antoineom Griezmannom i 17-godišnjim Ansu Fatijem – u formaciji 4-3-3 te nema rezervnog napadača.

Procjena posebne komisije

Premda se zimski prijelazni rok zatvorio prije tjedan dana Španjolski nogometni savez u izvanrednim situacijama može autorizirati licencu igraču dovedenom izvan prijelaznog roka ako on dolazi kako bi zamijenio igrača koji zbog ozljede mora mirovati više od pet mjeseci.

Posebna liječnička komisija, svojevrstan sud, treba procijeniti iziskuje li Dembeleova ozljeda toliko dugo mirovanje.

Prema tom pravilu ne mogu se dovoditi igrači izvan Španjolske, nego samo oni koji igraju u španjolskoj ligi. Time je Barceloni ograničen izbor.

Dođe li neki igrač, on neće moći igrati u Ligi prvaka jer je prošao rok za prijavu igrača u tom natjecanju. Barcelona pak mora djelovati brzo jer ima 20 dana od nastanka ozljede za pozivanje na to pravilo. Dembele se ozlijedio 3.veljače. Klub se mora obratiti i organizatoru prvenstva La Ligi te o svojoj namjeri obavijestiti Dembelea kojem bi bila oduzeta licenca za igranje do kraja lipnja.

Budimir u fenomenalnoj formi

Ante Budimir je ove sezone zabio osam golova u prvenstvu od čega u prosincu dva Barceloni u porazu 5-2 Mallorce na Camp Nou. Barceloni sada nedostaje „devetka“ jer niti jedan njen raspoloživi napadač ne igra isklučivo na toj poziciji s koje je Budimir tresao mreže i Valencije, Getafea, Espanyola i Celte Vigo.

Hrvatski napadač je prije godinu dana došao iz talijanskog Crotonea na posudbu u drugoligaša Mallorcu pa ‘Crvenima’ pomogao u ulasku u Primeru. Ljetos je Mallorca otkupila njegov ugovor te s njim potpisala ugovor do 30.lipnja 2023. godine.

Standardni je član udarne postave te je odigrao 21 od moguće 22 prvenstvene utakmice. Jedan je susret protiv Granade propustio zbog skupljenih žutih kartona. Budimir je zabio trećinu svih golova Mallorce koja se nalazi iznad crte ispadanja u borbi za opstanak u ligi.

Trener Quique Setién rekao je u srijedu na konferenciji za medije u Barceloni kako klub čeka odgovor Španjolskog nogometnog saveza oko autorizacije za dovođenje igrača izvan prijelaznog roka. „Vidjet ćemo možemo li dovesti nekoga. Ako ne, bit će potrebno pronaći način da ekipa pobjeđuje u utakmicama“, izjavio je Setién.