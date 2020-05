BOLOGNA POTVRDILA DA JE JEDAN NJEN ČLAN ZARAŽEN KORONAVIRUSOM: Svi su se uplašili za Mihajlovića, evo kakva je situacija

Nakon što su iz talijanskog prvoligaša Bologne objavili da je jedan od članova njihovog trenerskog tima zaražen koronavirusom, nekoliko sati kasnije direktor kluba Marco Di Vaio rekao je kako se ne radi o njihovom treneru Siniši Mihajloviću, koji je nedavno prebolio leukemiju.

“Kako bih vas sve umirio, mogu potvrditi da je riječ o jednom članu osoblja, ne o našem treneru”, rekao je Di Vaio.

Bologna director Marco Di Vaio confirms Sinisa Mihajlovic is not the member of staff who is suspected to have COVID-19. ‘We are awaiting more tests.’ https://t.co/3vaz3kaMso #Bologna #SerieA #Coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/pBVzdX0oXS

— footballitalia (@footballitalia) May 27, 2020