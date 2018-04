BOKSAČKI SPEKTAKL U DOMU SPORTOVA: Hrvatski vitezovi doživjeli još jedan neugodan poraz

Jedinu pobjedu za Hrvatske vitezove ostvario je Gruzijac Nodari Darbaidze.

U zagrebačkom Domu sportova održan je meč Svjetske boksačke serije (WBS) u kojem su Hrvatski vitezovi poraženi od British Lionheartsa sa 4-1, što je hrvatskoj momčadi peti poraz u isto toliko nastupa.

Jedinu pobjedu za Hrvatske vitezove ostvario je Gruzijac Nodari Darbaidze koji je u muha kateogriji do 49 kg uvjerljivo na bodove svladao Rumunja Balteanua. U bantamu (do 56 kg) je Niall Farrell na bodove (50:45) svladao Filipa Poturovića. Još veću bodovnu razliku (50-43) ostvario je Dalton Smith u kategoriji do 64 kg pobijedivši Ivana Njegača.





‘Britanci lavljeg srca’ u posljednje dvije borbe su do pobjeda došli prekidom. U srednjoj kategoriji (do 75 kg) Jordan Reynolds je prekidom u petoj rundi pobijedio Marca Opšivača. U teškoj kategoriji (do 91 kg) prekid je uslijedio već u trećoj rundi borbe između Radoslava Pantaleeva i Nikice Radonića, koji je upao u sastav Hrvatskih vitezova kao zamjena za ozlijeđenog Tonija Filipija.

Hrvatski vitezovi su sa pet poraza u pet nastupa na začelju skupine B, dok je Britancima ovo bila četvrta pobjeda.

Već za tjedan dana Hrvatski vitezovi će još jednom biti domaćini. Sljedećeg petka, 13. travnja, u pulskoj dvorani Mate Parlov gostovat će Italian Thunder.