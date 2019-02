BOKSAČKI KRALJ OBJAVIO IME IDUĆEG SUPARNIKA: Joshua potvrdio kad i gdje ulazi u ring s Velikom bebom

Prvak se vraća u ring na mjesto gdje se do sada nije borio

Amerikanac Jarrell ‘Big Baby’ Miller (30) idući je na redu koji će pokušati skinuti Britanca Anthonyja Joshuu (29) s njegova trona i ponijeti naslov novog boksačkog kralja. Naime, aktualni prvak potvrdio je da će naslove u teškoj kategoriji po verzijama WBO, WBA i IBF braniti 1. lipnja. Otkrio je kako će to biti u slavnoj dvorani Madison Square Garden u New Yorku. To će mu ujedno biti prvi put da će se tamo boriti.

Putuje u SAD

“Imao sam čast boriti se u nekim od najboljih sportskih borilišta na svijetu i kod kuće, poput Wembleyja, ali vrijeme je došlo da svoje teškaške titule branim u SAD-u. Veselim se izazovu protiv dobrog boksača. Bit će to uzbudljiva borba. Ne želim ništa prepustiti slučaju i planiram u stilu uništiti Millera”, poručio je Joshua.

Miller je do sada u profesionalnoj karijeri odradio 24 meča. Slavio je u 23 puta, dok je jedna borba završila bez pobjednika. Dvadeset je mečeva pak završio nokautom. Riječ je o boksaču visokom 193 centimetra, dok je mu je na vaga u studenom prošle godine prije borbe protiv Bogdana Dina pokazala 143 kilograma.