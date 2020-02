Na ovaj način pod znak upitnika našao bi s njegov nastup na olimpijskim kvalifikacijama

Meč najboljeg hrvatskog boksača Filipa Hrgovića i Kongoanca Martina Bakolea Ilunge, kako se čini. neće se održati 28. ožujka nego 25. travnja ili 2. svibnja. Boksački promotor Eddie Hearn otkrio je to u razgovoru za Talk Sport.

Naime, boksačka priredba koja je trebala biti krajem ožujka propala je jer je odgođen meč između Oleksandra Usyka i Derecka Chisore, što je trebala biti glavna borba večeri. Usyk se, naime, još nije dovoljno oporavio od ozljede lakta.

Sada planira Hrgovićevu borbu staviti kao uvod u obračuna Dillaina Whytea i Alexandera Povetkina.

“Ta je borba dogovorena, samo moramo finalizirati dvoranu i datum. Održat će se 25. travnja ili 2. svibnja. Želim meč Hrgović – Martin Bakole na undercardu. Sviđa mi se ta Bakoleova borba, vjerojatno će završiti na priredbi Whyte vs. Povetkin”, rekao je Hearn za Talksport.

Hrgoviću problem predstavlja što što bi se potencijalno u svibnju mogao naći na svjetskom kvalifikacijskom turniru za Olimpijske igre u Parizu, koji je na rasporedu od 13. do 20. svibnja.

No, možda uopće ne dobije priliku ako Marko Milun ranije izbori plasman na OI. On će nastupiti na europskim kvalifikacijama u Londonu, koje su na rasporedu od 14. do 24. ožujka.