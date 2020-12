Bogdanoviću je ovo bila prva službena utakmica nakon devet mjeseci

Drugog dana nove sezone NBA-a Utah Jazz je svladao Portland 120:100, uz 15 koševa najboljeg hrvatskog košarkaša Bojana Bogdanovića.

Hrvatski reprezentativac je u svom prvom službenom nastupu nakon ožujka, na parketu Moda Centra, kako se sada zove Rose Garden, za 33 minute ubacio 15 koševa uz šut iz igre 5-14, pri čemu je za tri poena gađao 4-11, te dodao šest skokova i dvije asistencije.

To nije bila posebno upečatljiva predstava za njegove standarde, ali treba uzeti u obzir da mu je ovo zbog operacije zgloba bila prva službena utakmica nakon više od devet mjeseci.

Najbolji igrač u gostujućim redovima bio je Rudy Gobert sa 20 koševa i 17 skokova, dok je Donovan Mitchell imao 20 koševa i pet aistencija.

Utah je snažno ušao u susret i gosti su nakon prve četvrtine vodili sa sedam, a na poluvremenu sa +21 razlike (65-44) nakon čega su rutinski održavali prednost. Dodajmo kako su Jazzeri ubacili čak 19 trica.

Portlandova zvijezda Damian Lillard u prvom poluvremenu nije uspio zabiti niti jedan koš, a do kraja je ubacio svega devet koševa. Najefikasniji u domaćim redovima bili su CJ McCollum sa 23 koša, te Carmelo Anthony sa 15 koševa.

Zaslužio pohvale

Američki mediji i fanovi pohvalili su Hrvata i ističu da je njegov povratak velika stvar za Utah.

Jazz having Bogdanovic changes their ceiling quite a bit. He's helps open the path to the Conference Finals. He was so good last year, and that was with an injured wrist. — Keith Smith (@KeithSmithNBA) December 24, 2020

and it’s so good to see Bojan Bogdanovic back for Utah. He’s a guy who does everything well and makes them so efficient — Matthew Daniels (@MattDanielsBCM) December 24, 2020

Šarić i Šamanić nisu igrali

Bogdanović je bio i jedini hrvatski igrač koji je zaigrao drugog dana NBA-a jer Dario Šarić zbog ozljede nije nastupio u pobjedi Phoenixa koji je na svojem parketu svladao Dallas (106-102).

Šest igrača domaće momčadi je imalo dvoznamenkasti broj koševa, najviše Devin Booker koji je ubacio 22, Mikal Bridges sa 18, te Cameron Johnson sa 15 koševa.

Devin Booker scored 22 points to help the Phoenix Suns towards a 106-102 victory over the Dallas Mavericks in their season opener on Wednesday night. https://t.co/mMyqm1ytTx pic.twitter.com/dUQGIVAcFG — Sporting News ⚽️ (@sportingnewsww) December 24, 2020

Luka Dončić zabilježio je 32 koša, osam skokova i pet asistencija za Dallas.

Nije nastupio niti Luka Šamanić za San Antonio Spurse koji su na gostovanju pobijedili Memphis Grizzliese sa 131-119.

DeMar DeRozan sa 28 koševa i devet asistncija, te Dejounte Murray sa 21 košem i LaMarcus Aldridge sa 20 koševa predvodili su Spurse, dok je kod Memphisa sjajan bio Ja Morant sa 44 koša i devet asistencija.

Tatum predvodio Boston

U jednoj od najzanimljivijoj utakmici večeri Boston je pobijedio Milwaukee sa 122-121.

Junak susreta postao je Jayson Tatum koji je preko najboljeg igrača suparničke momčadi Giannisa Antetokounmpa zabio tricu za 122-120 svega 0.5 sekunde prije kraja susreta. No, Bucksi su u preostalom vremenu imali priliku izjednačiti, ali je Antetokounmpo pogodio samo jedno slobodno bacanje za konačnih 122-121.

Jayson Tatum nailed a go-ahead bank shot from deep with 1.5 seconds remaining as the Boston Celtics survived blowing a 17-point, fourth-quarter lead to stun the visiting Milwaukee Bucks 122-121 Wednesday night in both teams' season opener.​ https://t.co/SZXttQLJxS — Reuters Sports (@ReutersSports) December 24, 2020

Tatum je ukupno zabio 30 koševa, uz sedam skokova, Jaylen Brown je ubacio 33, a Jeff Teague 19 koševa. Goste je predvodio Antetokounmpo sa 35 koševa i 13 skokova, a Khris Middleton je upisao double-double od 27 poena i 14 skokova.