Bogdanović je za nešto više od 32 minute na terenu ubacio 31 koš

Utah Jazz, vodeća momčad u NBA ligi, izgubila je sinoć od New Orleans Pelicansa sa 124:129.

Najbolji hrvatski košarkaš i zvijezda Jazzersa Bojan Bogdanović u porazu svoje ekipe odigrao je jednu od najboljih utakmica ove sezone i bio najefikasniji igrač na parketu.

The New Orleans Pelicans beat the Utah Jazz 129-124

Zion Williamson- 26 points, 10 rebounds, 5 assists

Brandon Ingram- 26 points, 4 rebounds, 5 assists

Bojan Bogdanovic- 31 points, 7 rebounds,1 assist, 3 steals

Rudy Gobert- 22 points, 9 rebounds,1 assist,1 steal,3 blocks pic.twitter.com/4D4gXqOzes — NBA Daily Stats (@nbadailysta) March 2, 2021

OVDJE pogledajte Bogdanovićeve poteze protiv Pelicansa, a OVDJE kratki sažetak utakmice.

Jedan poen do rekorda

“Babo” je na parketu proveo 32 minute i postigao 31 koš (šut za dva 4-10, trica 7-11, slobodna bacanja 2-3) uz 7 skokova, 1 asistenciju i 3 osvojene lopte.

Hrvatski košarkaš protiv Pelicansa je zamalo srušio svoj rekord karijere, 32 koša koja je u siječnju ubacio Dallas Mavericksima.

The Pelicans knock off the top-seeded Jazz 👏 Zion: 26 Pts, 10 Reb, 5 Ast

Ingram: 26 Pts, 4 Reb, 5 Ast

Lonzo: 23 Pts, 7 Reb, 8 Ast pic.twitter.com/26X3FT5jB8 — NBA on ESPN (@ESPNNBA) March 2, 2021

Kod Pelicansa su najbolji bili Zion Williamson i Brandon Igram s 26 koševa.

Harden briljirao

Brooklyn Netsi pobijedili su nakon produžetka San Antonio, a hrvatski košarkaš Luka Šamanić igrao je 16:38 minuta za San Antonio i postigao 8 koševa (šut za dva 1-2, trica 2-5, slobodna bacanja. 0-2) uz 5 skokova.

Netse su do pobjede predvodili James Harden s 30 poena i Kyrie Irving s 27.

James Harden vs the Spurs: 30 PTS – 15 AST – 14 REB – 0 TOs Put him in the MVP conversation 🔥 pic.twitter.com/E1pl8koN0z — The Hoop Network (@TheHoopNet) March 2, 2021

NBA rezultati:

New Orleans – Utah 129-124

San Antonio – Brooklyn 113-124 (produžetak)

Chicago – Denver 112-118

Houston – Cleveland 90-101

Portland – Charlotte 123-111

Orlando – Dallas 124-130

Philadelphia – Indiana 130-114