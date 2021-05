BOGDANOVIĆ ODIGRAO JOŠ JEDNU SJAJNU UTAKMICU: Nevjerojatni Hrvat predvodio ‘Jazzere’, na korak su do potvrde prvog mjesta

Hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović predvodio je Utah Jazz sa 22 postignuta koša u gostujućoj pobjedi 109-93 protiv Oklahoma City Thundera nakon koje su “Jazzeri” korak do potvrde prvog mjesta na Zapadu uoči početka doigravanja.

Utah ima najbolji skor lige, 51-20, a prvo mjesto može osigurati pobjedom u Sacramentu u nedjelju ili porazom Phoenixa od San Antonia.

Bogdanović i društvo su protiv Thundera nakon prve četvrtine imali 10 koševa razlike, na poluvremenu +14, a na koncu treće dionice čak 26 razlike. U posljednjoj četvrtini maknuli su nogu s gasa što je domaćin iskoristio ublaživši poraz.

Hrvatski košarkaš je predvodio strijelce Utaha sa 22 koša, uz 8-16 šut iz igre, pri čemu je trice gađao 2-5. Za 27 minuta provedenih na terenu dodao je i dva koša, tri asistencije, jednu ukradenu i izgubljenu loptu.

U osam utakmica ovoga mjeseca Bogdanović je u prosjeku postigao 26,5 koševa uz 54% posto šuta, a prosjek njegove sezone je 17 poena po utakmici.

“Ostvarili smo važnu pobjedu. Sada moramo otići u Sacramento, odigrati našu utakmicu i pokušati dobiti još jednu utakmicu,” kazao je Rudy Gobert koji je upisao 16 koševa i 18 skokova.

Za Utah je bio važan i povratak Mikea Conleyja, koji je propustio devet utakmica zbog ozljede tetive. Vratio se postigavši 10 koševa za 16 minuta.

“Ne postoji bolji način povratka u ritam i pravu formu od igranja. To zapravo ne možete oponašati na treningu,” rekao je Conley.

“Bilo je sjajno vratiti se i natjecati se. Bilo mi je teško što nisam mogao pomoći ekipi,” dodao je.

Svi Mihailiuk sa 19, te Theo Maledon i Gabriel Deck sa po 18 koševa predvodili su Oklahomu koja je upisala deveti uzastopni poraz i 50. ove sezone.

Philadelphia je pobijedila Orlando Magic 122-97 osiguravši prvu poziciju na Istoku.

“Sretan sam zbog onoga što smo postigli, ali ispred nas je još dug put”, rekao je Joe Embiid koji je ubacio 13 koševa uz 11 skokova. Seth Curry je dodao 20 koševa, a Ben Simmons 13 koševa i devet asistencija. Kod Orlanda najefikasniji je bio Ignas Brazdeikis sa 21 košem i šest skokova.

Seth Curry scored 20 points, Joel Embiid had 13 points and 11 rebounds and the Philadelphia 76ers clinched the top seed for the playoffs in the Eastern Conference with a 122-97 victory over the Orlando Magic on Friday night.​ https://t.co/RHuEytAeZO

— FOX 35 Orlando (@fox35orlando) May 15, 2021