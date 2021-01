Utah Jazz su sinoć pobijedili Golden State Warriorse sa 127-108,a hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović je pobjedi svoje momčadi kod kuće pridonio sa 14 koševa. Bogdanović je u 26 minuta na terenu gađao 3/13, a za trice 3/9 te je upisao sedam skokova i osobni rekord od osam asistencija. Donovan Mitchell je bio najbolji strijelac Utaha sa 23 koša, sedam skokova i šest asistencija. Mike Conley je utakmicu završio sa 20 ubačaja od čega je pet trica.

Bogey was a +36 tonight and had a career-8 assists.

Six of those assists led to a three.#PerformanceLeader | @UofUHealth pic.twitter.com/JN6aOlpDXR

— utahjazz (@utahjazz) January 24, 2021