BOBAN OTVORIO DUŠU U SARAJEVU: ‘To mi je bila najbolja utakmica za repku. Dinamo-Zvezda? Nerado o tome govorim, ali…’

Nekadašnja zvijezda Milana u posjetu je glavnom gradu BiH.

Bivši kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Zvonimir Boban nalazi se u posjetu Nogometnom savezu BiH. Budući da za dva dana neće uspjeti biti prisutan na otvorenju Kuće nogometa odlučio se staviti an raspoalaganje novinarima te je odgovarao na sva njihova pitanja.

Kako javlja Sportsport.ba upitan je među ostalim i sjeća li se utakmice protiv BiH 1997. Tada je malo nedostajalo da se Hrvatska ostane bez plasmana na SP gdje su Vatreni osvojili broncu.

Kvalifikacije za SP

“Kako se neću sjećati te utakmice. Moram jer smo je trebali izgubiti (bilo 3:2 za Hrvatsku na Maksimiru), BiH je igrala logičnije, pametnije, sustavnije, ali smo nekim čudom uspjeli slaviti. Sjećat ću se te utakmice također jer je ona bila moja najbolja u dresu reprezentacije”, kazao je Boban.

Osvrnuo se i na događaje s početka 90-ih, slavno udaranje milicajca na Maksmiru, krvavi rat….

“Morali su me ti događaji oblikovati. Nerado se vraćam na te stvari i ne želim mnogo o njima da pričam. Istina je da sam sazrio preko noći u takvom konfliktu, a to onda čovjeka natjera da se poslije preisputuje. Taj jedan detalj ubrzao je neke stvari kod mene, u mojoj nutrini, neke druge stvari je polomio. Danas nastojim živjeti normalan život, nastojati biti na usluzi kome god mogu. Grešaka je u životu bilo i to je tako…”, poručio je.

Dinamovo proljeće

Osvrnuo se na uspjehe Dinamovo europsko proljeće, ali i uspjeh Crvene zvezde, koja je uspjela ući u grupnu fazu Lige prvaka.

“Kao netko tko je dijete Dinama i čovjek koji je dvije godine proveo u internatu ispod zapadne tribine, što drugo mogu osjećati. Napokon će ekipa prezimiti u Europi, skinuli smo prokletstvo i osjećam ponos svakako, a Zvezda… Nisam gledao utakmice kvalifikacija, samo sam promatrao ovaj meč protiv Liverpoola i to veliko iznenađenje. Znate, svašta se događalo, ja sam vrlo ponosan čovjek, ja najviše volim svoju domovinu Hrvatsku, ali ipak svi mi pripadao jednom zajedničkom jezičkom aparatu, trebali bi se razumijeti. Stoga uvijek mi je drago kada neko s naših prostora, od kuda god, na europskoj sceni napravi nešto veliko”, riječi su i poruka velikog Bobana.