Da njih nije bilo vjerojatno bi pauzirao znatno duže, razmišljalo se i o desetogodišnjoj suspenziji

Ove srijede Dinamo je obilježio 30 godina od velikih sukoba Boysa i Delija na Maksimiru i nikada odigrane utakmice Dinama i Crvene zvezde. Jedan od glavnih protagonista nemilih događaja bio je kapetan Zvonimir Boban. Njegov udaranje milicajca, zbog čega je zaradio devetomjesečnu suspenziju, ušlo je u legendu.

“Ja sebi nište ne mogu zamjeriti, samo sam želio slobodu protiv jednog režima, protiv nepravde koja je bila evidentirana na stadionu kao možda nikada na jednoj velikoj sceni. U jednoj dugogodišnjoj patnji i nemogućnosti izričaja onoga što jesi bez obzira na to što sam se s druge strane strašno trudio i bio sam OK prema svima. To je bilo nošeno u meni i nemam si što zamjeriti”, rekao je Zvonimir Boban za Nova.rs.

Išao u Beograd

“Bila je to reakcija u jednom trenutku gdje je isto kao ja reagiralo strašno puno drugih, nekoliko tisuća ljudi. O tome ne volim generalno govoriti niti se svrstavati u neke simbole toga, iako je nemoguće da ne budeš simboliziran, jer si bio desetka i kapetan momčadi. Ali to je jednostavno bio buntovni akt mladih ljudi koji su bili povrijeđeni nepoštenjem tadašnjeg režima”, dodao je. Jedan od ljudi koij mu je tada jako pomogao bio je čuveni srpski nogometaš i trener Milijan Miljanić.

“U trenutku kada je bilo najteže mene su zaštitila dva čovjeka, samo jedan suigrač Dejan Savičević i samo jedan čovjek iz nogometa Milan Miljanić. Crnogorska linija! Zaštitili? Oni koji su me željeli shvatiti, oni koji su bili dovoljno pošteni, dovoljno korektni da sagledaju situaciju malo šire i s ljudskog aspekta. Ja sam njima zahvalan. I kada je Miljanić umro (2012.), morao sam doći na njegov ispraćaj. Prvi put sam bio u Beogradu od 13. svibnja ’90 i bio sam jako sretan kada sam vidio puno dragih ljudi. Imao je velik i dostojanstven sprovod. Bio je to ispraćaj velikog čovjeka kakav je i zaslužio. Bio je velik. Tada se postaviti protiv cjelokupne javnosti, štiteći jednog, kako su me zvali ustašu, trebalo je imati, pardon na izrazu, muda. Trebalo je imati veliku osobnu hrabrost i veliki integritet. On me poznavao otkad sam došao u reprezentaciju s 14 godina, znao je tko sam i kako razmišljam. Stvarno me zaštitio”, završio je Zvonimir Boban.