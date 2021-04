Zvonimir Boban trenutno obnaša dužnost UEFA-inog šefa za nogomet

Legenda hvatskog nogometa, Zvonimir Boban (52), trenutno obnaša dužnost UEFA-inog šefa za nogomet. Ranije je radio u FIFA-i, gdje je bio zamjenik glavnog tajnika, a potom je bio sportski direktor u talijanskom velikanu Milanu.

Boban je poziciju u UEFA-i preuzeo u trenucima kada je nogometni svijet uzdrmao osnutak Europlige, natjecanja najmoćnijih klubova, a u utorak je u emisiji Fuzbal! na slovenskom portalu 24ur progovorio o zbivanjima u modernom nogometu i svojem odnosu s čelnikom UEFA-e Aleksanderom Čeferinom.

“On je jako ozbiljna osoba koja puno radi i puno razmišlja. Vrlo je zreo i nalazi se u najboljim godinama. Bez obzira na određena neslaganja koje smo imali dok sam ja još radio u FIFA-i, s obzirom da te dvije organizacije nekad imaju drugačije interese i to je jako komplicirano, ja i Čeferin smo uvijek imali izvrstan i jako iskren odnos. To jako dobro znaju oni koji tamo rade. Povezani smo lijepim prijateljstvom koje će sigurno trajati dugo. Povezala nas je još jedna stvar koja je također lijepa i to je želja da nešto napravimo za naše narode kad se već nalazimo na ovako utjecajnim pozicijama. Naravno, on je na višem položaj od mene. Mene pokreće želja da napravimo nešto dobro i tako pomognemo našim narodima. To me uvijek pokretalo, a vidim da se i Aleksander vodi ljubavlju prema Slovencima i Sloveniji. To je jako lijepo i to jako poštujem”, rekao je Boban o svom odnosu s predsjednikom UEFA-e.

‘Slovenija je zaslužila pobijediti Hrvatsku’

Boban se zatim osvrnuo na utakmice reprezentacija Hrvatske i Slovenije, posljednju od kojih su dobili Slovenci na otvaranju kvalifikacija za SP.

Vatreni su taj susret započeli s neobičnom taktikom, s rombom u sredini bez klasične “desetke”.

“Hrvatska nije bila na dobroj taktičkoj razini i igrala je čudan romb. Slovenija je kontrolirala cijelu utakmicu u kojoj nije bilo puno preokreta. Iznenadilo me jer, objektivno gledajući, Hrvatska je bolja momčad, ali Slovenija je zaslužila pobjedu”, prokomentirao je Boban.

Komplimenti za Iličića

Slovenci su ga upitali i hoće li njihova najveća nogometna zvijezda Josip Iličić preseliti iz Atalante u Milano.

“Ne vidim niti jednu ekipu na svijetu koja ne bi bila jača s Iličićem u svojim redovima. Nisam u Milanu, nemam insajderske informacije, ali nadam se da ih zanima Iličić”, rekao je.

Favoriti u Ligi prvaka

Za kraj se okrenuo polufinalima ovosezonske Lige prvaka. U jednom paru igraju Real Madrid i Chelsea, a u drugom PSG i Mancester City.

Real je favorit protiv Chelseaja, iako je Chelsea jako opasna ekipa. Imaju snažan zadnji red i jako brze igrače. Teško ih je probiti kada se zbiju u obrani. Što Real igra na višeoj razini, to će izvedba Chelseaja biti bolja”, rekao je pa se osvrnuo na dvoboj Cityja i PSG-a.

“City igra bolji i fluidniji nogomet. Takav nogomet igraju sve momčadi pod vodstvom Pepa Guardiole. Jako su uravnoteženi. PSG će teže stvarati šanse jer City drži cijelu utakmicu pod kontrolom.Druga momčad se umori kada Cijelo vrijeme imaju loptu u nogama”, rekao je.

Napao Superligu

Boban je u razgovoru za drugi medij, engleski Sky Sports, kao dužnosnik UEFA-e službeno prokomentirao osnutak natjecanja bogatih klubova, kontroverzne Superlige, protiv koje se pobunio (skoro) cijeli nogometni svijet.

“Ti klubovi žele ukrasti nogomet od navijača. UEFA će zato poduzeti protiv njih najžešće moguće mjere”, poručio je.