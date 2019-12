Ovom pobjedom Atalanta je preskočila Cagliari i zasjela na peto mjesto sa 31 bodom, dok je Milan deseti sa 21 bodom

Hrvatski reprezentativac Mario Pašalić postigao je drugi i asistirao za treći pogodak Atalante u uvjerljivoj 5-0 (1-0) domaćoj pobjedi nad Milanom u nedjeljnoj utakmici 17. kola talijanske Serie A.

[VIDEO] PAŠALIĆ IGRA U ŽIVOTNOJ FORMI: Fenomenalni Vatreni potopio Bobanov Milan, golom i asistencijom bacio tribine u trans

Koliko je Atalanta bila dominantna najbolje pokazuje podatak o ukupno 14 udaraca od kojih je 12 išlo u okvir Milanovih vrata, dok su gosti pucali svega triput i sva tri udarca su bila neprecizna. Nakon utakmice oglasio se Zvonimir Boban, jedan od vodećih ljudi posrnulog velikana.

“Ovo je sramota. Ovo ne može biti Milan. Znamo da ne možemo u pola godine vratiti klub na razinu iz Berlusconijeve ere, ali moramo napredovati. Protekla dva mjeseca stvari su išle malo bolje, ali ovo nam je težak udarac, “, rekao je Boban pa je poslao poruku igračima i stručnom stožeru.

“Moramo se pobuditi i reagirati. Ovaj Božić neće biti lijep”, kazao je Boban te se osvrnuo na siječanjski prijelazni rok.

Svjestan je da će teško dovesti jaka imena jer je klub daleko od Lige prvaka pa ne očekuje velike promjene.

“Dat ćemo sve od sebe kako bi iskoristili potencijal koji imamo. Sigurno da moramo razmisliti o pojačanjima na određenim pozicijama i poboljšanju momčadi. Ova momčad je iznimno mlada, ali to je klupska politika. To ne smije biti izgovor. Želimo odmah biti konkurentni, znamo jako dobro da to ne ide preko noći i da nam je potrebno vrijeme“, završio je.