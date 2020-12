Tužba koju je legendarni hrvatski kapetan Zvonimir Boban podnio protiv Milana nakon što je dobio otkaz dobila je svoj epilog. Kako javlja Gazzetta dello Sport sud je donio odluku prema kojoj će talijanski velikan morati platiti 5,3 milijuna eura odštete. Presuda još nije konačna jer klub ima pravo žalbe.

Boban je dobio otkaz nakon što je javno napao izvršnog direktora Ivana Gazidisa da mu je radio iza leđa na dovođenju njemačkog stručnjaka Ralfa Rangnicka.

📰 Dagospia: Zvonimir Boban has won the lawsuit against AC Milan for the dismissal. The court has in fact sentenced Milan to pay a fee around €5M as compensation to the former director. pic.twitter.com/lRe8L0MHjj

— Milan Reports (@MilanReports) December 30, 2020