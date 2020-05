BOBAN DOBIO PRIZNANJE KOJE NAJBOLJE DOKAZUJE ŠTO O NJEMU MISLE U ITALIJI: ‘On je bio vitalan dio Milana…’

Legendarni hrvatski nogometaš Zvonimir Boban veliki dio svoje karijere, čak deset godina, proveo kao član talijanskog Milana i upisao se u povijest tog nogometnog velikana.

TALIJANSKA LEGENDA PODRŽALA BOBANA I ŽESTOKO NAPALA MILAN: ‘Zlo mi je od njih, napravio bih isto što i on…’

Boban je tijekom razdoblja u Milanu bio na dvije posudbe, u Bariju i španjolskoj Celti, a Talijanima je ostao u jako lijepom sjećanju, što pokazuje i činjenica da ga je nogometni portal Football Italia uvrstio među 11 najboljih igrača u povijesti Serie A koji dolaze s istoka Europe.

Before (1998) and now (2020)

Sastav je odabrao novinar tog portala Vilizar Yakimov koji je o Bobanu napisao sljedeće:

“Hrvat je bio vitalni dio Milanove vezne linije u 90-ima i s “Rossonerima” je osvojio gotovo sve, uključujući i četiri Scudetta te Ligu prvaka. Zorro je bio kompletan i vrlo vrijedan igrač, kombinirao je izvrsnu tehniku s taktičkim znanjem, a to mu je omogućavalo da pokrije više pozicija i uloga u veznom redu i napadu. Njegov pregled igre i sposobnost da predribla protivnika su ga učinili kreativnom silom koju treba poštovati pa je zato idealan za poziciju desnog veznjaka.”

Ac Milan's Croatian midfield star Zvonimir Boban. He played 178 games for Milan scoring 21 goals he was hard-working ,creative with great vision and would execute great forward passes. He also had good dribbling ability hence why he played for a great Milan side of the 1990s. pic.twitter.com/K7xwnQJP0c

— The Cult Of Football (@ChrisCuthbert19) May 1, 2020