BLIŽI SE RASTANAK MODRIĆA I REALA? Španjolci zakuhali priču, odmah se javili i Talijani i pronašli mu novi klub

Nakon sedam iznimno uspješnih godina mogao bi promijeniti destinaciju

Zinedine Zidane nije zadovoljan izvedbama Luke Modrića i počinje sumnjati u njegovu budućnost u Real Madridu’, tvrdnja je koju je u nedjelju na svojim internetskim stranicama objavio španjolski sportski dnevnik As.

U objavljenom tekstu navodi se da je Zidane pokušao sam s istaknutim starosjediocima kluba na lijep način riješiti problem i da francuski stručnjak razmišlja kome na kraju sezone pokazati izlazna vrata.

‘A jedan čovjek u kojeg je počeo sumnjati je Luka Modrić’, navodi se uz objašnjenje da su izvedbe hrvatskog veznjaka od Zidaneova dolaska ‘natjerale šefa da razmisli o njegovoj budućnosti u klubu’.

Prošao zenit

Uz to se ističe da Francuz počinje naslućivati da je Modrićev zenit prošao i da on neće moći u nadolazećoj sezoni ponoviti svoja najbolja izdanje kao i to da je čelništvo kluba promijenilo razmišljanje te da mu neće stajati na putu stigne li kakva zanimljiva ponuda.

A ona bi prema posljednjim informacijama mogla stići iz redova talijansokg velikana Intera. Poznato je da su i lani željeli Vatrenog u svojim redovima, a navodno su opet zainteresirani za njega. Priliku u tome vide upravo u informacijama koje je As objavio tvrdeći da Hrvat više nije dio Zidaneova projekta, javlja Calciomercato.

Iako bi se Florentino Perez nerado riješio veznjaka, dođe li dobra ponuda mogao bi ga pustiti, pišu Talijani.