BLIŽI SE KRAJ MODRIĆEVE ERE U REALU: Španjolci objavili zabrinjavajući podatak i pronašli mu nasljednika

Još od dolaska u Real Madrid i prve sezone pod Joseom Mourinhom hrvatski kapetan Luka Modrić nije bio u težoj situaciji. Dvije ozljede i crveni karton na otvaranju sezone doveli su do toga da je o od početka sezone više minuta odigrao za reprezentaciju (337) nego za klub (246). To, ali i sve bolje predstave Federica Valverdea (21) ugrozili su njegov status prvotimca. Upravo tome španjolski As posvetio je tekst.

“Modrić-Kroos-Casemiro. Posljednjih godina napamet se mogao izrecitirati vezni red Reala. Trojac kojeg čine Hrvat, Brazilac i Nijemac petu godinu igraju zajedno i simbol su Zidaneove ere, koju je označilo osvajanje tri Lige prvaka zaredom. Međutim, njihov kontinuitet sada ugrožava Valverde”, piše As.

Podsjeća potom na Modrićeve dvije ozljede te napominju da su one otvorile vrata Urugvajcu, koji na otvaranju sezone nije bio u momčadi. Ali, zbog ozljeda u veznom redu otvorila mu se prilika i Zidane mu sve više vjeruje što je pokazao kada ga je uvrstio u početni sastav u dvije ključne utakmice: protiv Atletica i Galatasaraya.

“Godine su na njegovoj strani u odnosu na Modrića. Hrvat je u rujnu napunio 34 godine i ugovor mu traje do kraja sezone. U posljednje četiri godine igrao je preko 3000 minuta po sezoni. Ove se sve promijenilo i možda je došlo vrijeme da se doziraju njegovi nastupi kako bi spreman dočekao ključne utakmice”, završava tekst s napomenom da je ove sezone više igrao za Vatrene nego za Real.